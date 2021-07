EFE/EPA/ZSOLT CZEGLEDI HUNGARY OUT

Com referências ao teatro, à música e aos videogames, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio homenageou nesta sexta-feira a cultura tradicional do Japão sem se esquecer do lado "descolado" que abriu tantas portas ao país em nível internacional,

O roteiro da cerimônia foi dividido em nove atos. Nos primeiros momentos foram exibidos breves vídeos e uma contagem regressiva desde que a capital japonesa foi escolhida como sede olímpica, em 2013, até o presente. O tiro de largada para o evento foi dado com 694 fogos de artifício.