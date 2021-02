O Japão começará na quarta-feira a vacinar contra a Covid-19 a um grupo inicial de 40 mil profissionais da saúde de alto risco, de acordo com o ministro responsável pela gestão da vacinação no país, Taro Kono.

Em sessão informativa realizada na véspera do início da campanha de vacinação no Japão, Kono explicou que 20 mil médicos e enfermeiros de 100 hospitais do país, metade dos quais serão vacinados primeiro, participarão de um estudo sobre possíveis efeitos colaterais e sua frequência.