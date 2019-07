O governo do Japão expressou nesta segunda-feira seu pesar pela morte de Yukiya Amano, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), e destacou seus esforços em assuntos como os programas nucleares da Coreia do Norte e do Irã.

Amano, um veterano diplomata japonês que estava à frente da organização desde 2009, morreu aos 72 anos, segundo informou hoje a Aiea, que não detalhou a data, o local ou a causa da morte.