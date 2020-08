De acordo com os últimos dados oficiais, o Japão registrou mais de 63 mil casos e 1.209 mortes por Covid-19. EFE/KIMIMASA MAYAMA

O governo do Japão acrescentou nesta quarta-feira mais 13 países, incluindo Belize e Trinidad e Tobago, à lista de nações para as quais existe a recomendação de não viajar devido à pandemia do novo coronavírus, aumentando o total para 159 países ou territórios.

A medida anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores precede geralmente uma ordem do Ministério da Justiça que proíbe a entrada de pessoas procedentes dos países incluídos na lista negra japonesa.