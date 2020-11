O governo do Japão decidiu nesta quinta-feira que, até fevereiro, serão mantidas as restrições aos eventos esportivos e culturais com presença de público, devido a recente elevação no número de casos de infecção pelo novo coronavírus em Tóquio e algumas outras regiões.

"O recrudescimento aumentou as preocupações sobre a possibilidade de um aumento explosivo do contágio", indicou o ministro da Revitalização Econômica, Yasutoshi Nishimura, que está a frente do painel criado pelo Executivo do país para a pandemia.