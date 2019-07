As autoridades do Japão ordenaram nesta quarta-feira a evacuação de mais de um milhão de pessoas nas províncias de Kagoshima e Miyazaki, no sudoeste do país, devido às fortes chuvas que estão castigando a região nos últimos dias e que se intensificarão nas próximas horas.

Kagoshima está localizada em uma baía ao sul da ilha de Kyushu. Em partes da ilha chegaram a cair 900 milímetros de água por metro quadrado desde a semana passada, e apenas na cidade de Kagoshima, de onde foram evacuados todos os seus 590.000 residentes, foram 40 milímetros em um intervalo de apenas uma hora.