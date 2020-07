O Japão solicitou aos Estados Unidos que os militares que estão nas bases de Okinawa sejam submetidos a testes do novo coronavírus antes de chegar ao Japão, mesmo que não apresentem sintomas, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais.

O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva do ministro da Defesa, Taro Kono, após informações de mais de 100 infectados por Covid-19 nas bases militares dos EUA naquele arquipélago do sudoeste do Japão.