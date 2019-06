O governo do Japão pediu aos Estados Unidos provas concretas para embasar sua informação de que o Irã está por trás do recente ataque a dois navios petroleiros no golfo de Omã, sobre cuja responsabilidade Tóquio evitou se pronunciar até agora.

Horas depois do ataque na última quinta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, acusou o Irã sem oferecer provas e posteriormente seu Departamento publicou um vídeo no qual supostamente um bote patrulheiro iraniano aparecia tirando uma mina não explodida do casco do petroleiro japonês Kokuka Courageous.