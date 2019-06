O governo do Japão pediu aos moradores de várias áreas da região litorânea do noroeste do país que abandonem suas casas e busquem refúgio, depois do terremoto de 6,8 graus na escala Richter ocorrido nesta terça-feira.

O alerta foi feito pelo ministro porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, em uma entrevista coletiva para informar dos efeitos do tremor sísmico que foi sentido com força na metade norte do Japão e que gerou um alerta de tsunami.