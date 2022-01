As autoridades do Japão planejam voltar a impor restrições em Tóquio e outras grandes regiões do país a partir de quarta-feira, em resposta ao aumento recorde de casos de covid-19, que hoje ultrapassou os 27 mil.

Os governos locais de Tóquio e uma dúzia de outras províncias japonesas pediram ao governo central que declare estado de emergência médica no nível imediatamente abaixo do nível máximo, o que lhes permitirá aplicar novas medidas anti-contágio, como a limitação do horário de funcionamento de bares e restaurantes.