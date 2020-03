As autoridades do Japão informaram nesta quarta-feira que decidiram impedir a entrada de cidadãos de outros países que nas últimas duas semanas estiveram em alguns lugares da Espanha, incluindo Madri.

A Embaixada da Espanha em Tóquio informou em uma mensagem pelo Twitter que a proibição afetará os não japoneses que estiveram em Madri, País Basco, La Rioja e Navarra.

O anúncio faz parte de uma série de medidas que o governo de Tóquio anunciará nas próximas horas em relação aos viajantes de vários países da Europa, e que também inclui a proibição de migração para novas regiões da Itália, certas áreas da Suíça e toda a Islândia.

Os planos, de acordo com o que a mídia japonesa, incluem a exigência de que viajantes vindos de outras partes da Europa, sudeste da Ásia e alguns países africanos passem duas semanas em quarentena.

Até o momento, as autoridades japonesas relataram 1.585 casos diagnosticados de coronavírus, incluindo 712 do cruzeiro Diamond Princess, bem como 36 mortes (incluindo 7 passageiros no navio). EFE

ag-mra/phg