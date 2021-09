O governo do Japão anunciou nesta quinta-feira a prorrogação do estado de emergência vigente no país devido a pandemia da covid-19, que vem provocando alta taxa de ocupação dos leitos hospitalares, apesar da redução do número de novos casos de infecção.

De acordo com decisão tomada pouco antes do início dos Jogos Olímpicos, o alerta que abrange 21 das 47 prefeituras (regiões) do território japonês termina neste domingo e agora vai perdurará até 30 de setembro em 19 das subdivisões, incluindo Tóquio, além de Hokkaido, Osaka, Aichi e Fukuoka.