As autoridades do Japão ativaram neste sábado um incomum alerta máximo para chuvas diante da aproximação do supertufão Hagibis, que antes de tocar terra já havia provocado a morte de uma pessoa, deixado vários feridos e graves danos materiais.

Hagibis, o 19º da atual temporada de tufões no oceano Pacífico, foi catalogado como "muito forte", o segundo maior patamar de intensidade da Agência Meteorológica do Japão (JMA), que alertou que as tempestades podem ser tão intensas quanto as provocadas em 1958 pelo tufão Ida, que deixou 1.269 mortos.