O Japão retomou nesta segunda-feira a captura comercial de baleias, uma prática que oficialmente não ocorria há quase 32 anos e que fez com que o país deixasse a Comissão Baleeira Internacional (CBI), que veta a caça de cetáceos.

Três embarcações zarparam hoje do porto de Shimonoseki, no litoral leste do Japão, onde foi realizada uma cerimônia para desejar sorte aos pescadores.