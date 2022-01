O Japão superou a marca de 10 mil casos diários de covid-19 nesta quarta-feira pela primeira vez em quatro meses em meio a uma sexta onda de contágios no país, onde eles estão se multiplicando rapidamente à medida que a variante ômicron se espalha.

A última vez que o Japão teve mais de 10 mil casos em um dia foi em 9 de setembro de 2021, no fim da quinta onda. O recorde de contágios no país desde o início do pandemia é de 25.992, em meados de agosto.