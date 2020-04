O Ministério da Saúde do Japão anunciou nesta quinta-feira que o país superou a marca de 5 mil casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, enquanto a capital, Tóquio, registrou um recorde na curva de contágios.

De acordo com o boletim apresentado hoje pelas autoridades locais, o território nacional tem 5.002 casos de infecção, sem contar os 715 contabilizados no cruzeiro Diamond Princess, que atracou no início de dezembro no porto de Yokohama.

Ao todo, a doença matou 116 pessoas no país, aqui, incluindo os 11 passageiros da embarcação que faleceram.

Os números divulgados pelo Ministério da Saúde são fechados ao meio-dia local (0h de Brasília). Com relação a Tóquio, por exemplo, a contabilização leva em conta o que foi registrado ao longo do dia anterior, no caso, esta quarta-feira.

Segundo a emissora de televisão "NHK", no entanto, fontes do governo da capital informaram que o último dado apontava para 181 casos antes do fim da quinta-feira, o que já supera os 144 da véspera, até então o recorde diário de contágio.

Na última terça-feira, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou que o país estava em regime de alerta sanitário, que seria equivalente ao estado de emergência, por período que se estenderá, pelo menos, até 6 de maio.

Detalhes, como por exemplo, os estabelecimentos que deverão ficar fechados, devem ser definidos pelas autoridades locais. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, deve fazer anúncio sobre as decisões tomadas amanhã.

Desde ontem, no entanto, parte do comércio da capital estava fechada, assim como houve drástica redução na circulação nas ruas.

Segundo Abe, a ideia com a decretação do estado de emergência, é que os contatos pessoais sejam reduzidos entre 70% e 80%. O premiê fez um apelo para que as pessoas evitem sair de casa sem necessidade e não fiquem em locais sem ventilação ou com aglomeração. EFE

ag/bg