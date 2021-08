O governo do Japão decidiu nesta quinta-feira bloquear 1,63 milhão de doses da vacina contra a covid-19 produzidas na Espanha pela companhia farmacêutica Moderna, como medida preventiva após "substâncias anormais" terem sido encontradas em alguns dos frascos.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde do Japão e pela farmacêutica Takeda, responsável pela distribuição e comercialização do imunizante no arquipélago, depois que anomalias foram detectadas nas embalagens das vacinas pelos responsáveis pela campanha de vacinação local.