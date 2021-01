O Japão, que há exatamente um ano detectou o primeiro caso de coronavírus no país, recentemente declarou um segundo estado de emergência em várias regiões devido a um aumento alarmante de infecções e mortes - cerca de 40% do total ocorreram no último mês.

A nação asiática confirmou seu primeiro caso de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em 15 de janeiro de 2020, embora tenha comunicado-o um dia depois. Foi um homem chinês que vivia em Kanagawa, ao sul de Tóquio e havia visitado a cidade chinesa de Wuhan, de onde o coronavírus havia se espalhado.