O Japão vive nesta quarta-feira seu primeiro dia em estado de alerta de saúde devido à pandemia do novo coronavírus, uma medida que provocou o fechamento de inúmeras lojas e espaços de lazer, embora não impeça muitas pessoas de continuarem se deslocando para seus locais de trabalho.

As ruas de Tóquio acordaram hoje com a agitação de pessoas indo trabalhar visivelmente menor do que a habitual, bem como a rede de transporte público que milhões de pessoas utilizam diariamente na capital japonesa, uma das sete regiões do país afetada por esse recurso legislativo, legalmente chamado de estado de emergência no Japão.

Esta medida excepcional está em vigor desde a noite passada e permite que as autoridades exijam que os cidadãos fiquem em casa o máximo possível e evitem aglomerações, embora a regulamentação japonesa não preveja sanções para quem não cumprir essas diretrizes.

O caráter não obrigatório destas recomendações, associado ao fato de muitas empresas não estarem preparadas para aplicar o trabalho de forma remota, significa que, no momento, seu acompanhamento é irregular entre os japoneses, enquanto se aguardam orientações mais específicas das autoridades locais em Tóquio e outras províncias.

O alerta de saúde durará até 6 de maio e, além dos estabelecimentos comerciais, inclui o fechamento de escolas e universidades, bares, salas de karaokê, teatros, cinemas, galerias de arte, museus e outros locais com uma presença maciça de pessoas ou onde não há um mínimo de separação interpessoal.

Supermercados, farmácias e pequenas lojas de conveniência continuarão a funcionar 24 horas por dia, de acordo com o plano básico de Tóquio.

O governo japonês decidiu aplicar o estado de emergência devido à aceleração das infecções pela Covid-19, que somam 5.502, com 109 mortes, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, incluindo os de um navio de cruzeiro atracado em Yokohama e colocado em quarentena. EFE

