Tóquio e outras 12 regiões do Japão voltarão a adotar, a partir de sexta-feira, medidas restritivas para evitar contágios por covid, em meio a uma onda recorde de casos da variante ômicron em todo o país.

O governo do primeiro-ministro Fumio Kishida elevou nesta quarta-feira o nível de alerta sanitário na capital, em regiões vizinhas e outras áreas povoadas do Japão, o que permitirá que as autoridades locais implementem novamente restrições que afetarão principalmente empresas como bares e restaurantes.