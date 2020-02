O japonês Chitetsu Watanabe, de 112 anos, foi reconhecido nesta quarta-feira como o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, a quem recebeu com um sorriso onde reside, em uma casa para idosos na cidade de Joetsu, na costa oeste do país.

Nascido em 5 de março de 1907 em uma família de agricultores, Watanabe mudou-se para Taiwan aos 20 anos, onde trabalhou em uma refinaria de açúcar por 18 anos antes de retornar ao Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Amante da caligrafia, Watanabe disse que o segredo de sua longevidade é "rir", segundo a agência de notícias "Jiji".

Watanabe tem 12 netos e 16 bisnetos, e suas comidas favoritas são pudim e sorvete, que ele segue desfrutando.

Ele foi reconhecido como o homem mais velho do mundo após as mortes, do ano passado do alemão Gustav Gerneth em outubro, aos 114 anos, e do japonês Masazo Nonaka, no mês passado, aos 113 anos.

O Japão é um dos países com a maior expectativa de vida do mundo e onde reside a pessoa mais velha do mundo, a japonesa Kane Tanaka, que completou 117 anos no início de 2 de janeiro.

Segundo o Gerontology Research Group (GRG), depois de Tanaka vêm as francesas Lucile Randon, 116, e Jeanne Bot, 115.

Watanabe é o único homem entre as 30 pessoas mais velhas do mundo, segundo o registro desse grupo.