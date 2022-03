Jeff Bezos, o fundador da companhia Amazon e homem mais rico do mundo, segundo a revista "Forbes", está visitando nesta quinta-feira o Parque Nacional Natural Serranía do Chiribiquete, na Amazônia da Colômbia, junto com o presidente do país, Iván Duque.

A informação foi dada pelo próprio chefe de Estado, por meio de uma publicação no perfil que mantém no Twitter.