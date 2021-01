A cantora americana Jennifer Lopez, de origem porto-riquenha, recitou em espanhol nesta quarta-feira um trecho do juramento de lealdade aos Estados Unidos durante a posse presidencial do democrata Joe Biden, nas escadarias do Capitólio, em Washington.

"Uma nação, sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos", recitou 'J-Lo' ao término de sua apresentação, na qual cantou "This Land Is Your Land", composta por Woody Guthrie e que se tornou um hino nacional, patriótico e antifascista.