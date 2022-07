A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, reuniu-se nesta terça-feira na Casa Branca com Olena Zelenska, esposa do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem discutiu o apoio de Washington ao país europeu, especialmente no que diz respeito à saúde mental dos refugiados ucranianos.

Jill Biden e seu marido, o presidente dos EUA, Joe Biden, esperavam pela primeira-dama ucraniana na entrada da mansão presidencial, onde a presentearam com um buquê de flores.