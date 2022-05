A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, se encontrou nesta segunda-feira com a presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, em Bratislava, e agradeceu ao país europeu pelo apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

"Senti que era necessário apoiar o povo da Ucrânia, depois do horror e brutalidade que sofreram", disse Jill Biden antes de seu encontro com Caputova no Palácio Grassal, a sede da presidência eslovaca.