O atacante João Félix, do Atlético de Madrid, foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita e dificilmente poderá disputar o clássico de sábado no Santiago Bernabéu, contra o Real Madrid, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

O boletim médico divulgado nesta quarta-feira pelo clube colchonero, que não especifica o grau da lesão, indica que o jogador está "pendente de evolução" depois de persistir o desconforto após o treino realizado separadamente desde terça-feira.

Sem João Félix, o técnico Diego Simeone dependerá de Álvaro Morata no ataque e terá que encontrar um outro nome. As alternativas mais possíveis são Ángel Correa e Thomas Lemar, que treinou na frente na terça-feira.

Além da preocupação com o português, o Atlético de Madrid terá o desfalque certo de Diego Costa, José María Giménez e Santiago Arias, todos lesionados. A equpe ainda aguarda a recuperação de Koke, que treinou separadamente nesta semana, e o Kieran Trippier, que voltou a trabalhar com o grupo nesta quarta-feira. EFE

mam/vnm