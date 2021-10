6 out 2021

EFE Caracas 6 out 2021

Um grupo de 24 jogadoras de futebol denunciou nesta terça-feira o panamenho Kenneth Zseremeta, ex-técnico da seleção feminina da Venezuela, de ter abusado sexualmente de uma delas, além de tê-las submetido a assédio físico e psicológico.

"Nós, jogadoras da seleção venezuelana de diferentes etapas, decidimos quebrar o silêncio para evitar que as situações de abuso e assédio físico, psicológico e sexual causadas pelo treinador de futebol Kenneth Zseremeta façam mais vítimas no futebol feminino e no mundo", diz um comunicado divulgado pela atacante Deyna Castellanos, que atua pelo Atlético de Madrid, da Espanha.