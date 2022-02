Jogadores brasileiros que atuam no Dínamo de Kiev e no Shakhtar Donetsk, principais clubes de futebol da Ucrânia, fizeram um apelo público, junto com as respectivas famílias, por ajuda para quem possam deixars o país do Leste Europeu, após o início de conflito militar com a Rússia.

O atacante Júnior Moraes, que chegou ao futebol ucraniano em 2017, para atuar no Dínamo e que agora joga no Shakhtar, publicou nas redes sociais uma mensagem pedindo auxílio.