Os integrantes dos elencos de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, os três principais times do Campeonato Espanhol, foram submetidos nesta quarta-feira a teste de diagnóstico para Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A medida faz parte do protocolo estabelecido pelo Conselho Superior de Esportes (CSD), órgão do governo da Espanha, que prevê um exame médico completo, com inclusão do teste PCR, para os jogadores que voltem a trabalhar nos centros de treinamentos dos clubes.