Os jogadores do Barcelona aceitaram a proposta de redução de salário de 70% proposta pelo clube, devido à crise causada pelo novo coronavírus, e anunciaram que farão contribuições "para que os funcionários do clube possam receber 100% de seu salário enquanto durar esta situação".

O anúncio foi feito pelos atletas em seus diferentes perfis em suas redes sociais. Uma mensagem na qual enfatizam que "sempre tiveram a vontade de reduzir o salário que recebem ao entender a situação excepcional que é vivenciada".

"Nós somos os primeiros a sempre ajudar o clube quando nos pedem. Até o fizemos por iniciativa própria, em outros momentos que julgávamos necessários ou importantes", afirmam os jogadores.

"De nossa parte, chegou a hora de anunciar que, além da redução de 70% de nosso salário durante o Estado de Alerta, também faremos contribuições para que os funcionários do clube possam receber 100% de seus salários enquanto durar esta situação", acrescentam.

Os jogadores insistem que antes de anunciar suas intenções eles queriam encontrar "soluções reais" para ajudar o clube, mas também "aqueles que seriam mais afetados por essa situação".

O conselho de administração do Barça acrescentou mais detalhes ao acordo, que também foi aceito pelos funcionários de todos os esportes profissionais e "pela maior parte do time de basquete".

"No caso do elenco profissional do futebol, a redução será superior aos 70% propostos inicialmente pelo clube. Essa contribuição adicional da equipe, mais a contribuição que será feita pelo clube, garantirá 100% dos salários de todos os funcionários não atletas", afirmou o comunicado do clube. EFE

