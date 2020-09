Parte do elenco do Real Madrid, incluindo os brasileiros Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vinícius Júnior e Rodrygo, assistiram nesta quinta-feira è estreia do filme espanhol "Urubú", protagonizado pela mulher do lateral-esquerdo, a atriz Clarice Alves.

Junto com o quinteto do Brasil, também viram a obra dirigida pelo diretor Alejandro Ibáñez Nauta o meia croata Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo em 2018, e o atacante francês Karim Benzema.