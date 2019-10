Os organizadores da Copa do Mundo de Rugby, disputada no Japão, decidiram neste domingo (data local) cancelar por questões de segurança a partida entre Namíbia e Canadá, marcada para ocorrer em Kamaishi, no nordeste do país, devido à passagem do tufão Hagibis.

"O tufão Hagibis é uma das tempestades mais poderosas que já castigou o Japão em décadas e as questões de segurança são o núcleo da nossa decisão", explicou a organização do torneio em comunicado.