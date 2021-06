O empresário britânico John McAfee, de 75 anos e criador do famoso antivírus de computadores batizado com seu sobrenome, foi encontrado morto nesta quarta-feira na cela em que estava em um presídio na Espanha.

De acordo com fontes do presídio, McAfee, que estava pendente de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de evasão fiscal, teria cometido suicídio em sua cela do módulo 1 do complexo penal de Brians 2, na cidade de Sant Esteve Sesrovires, na província de Barcelona.