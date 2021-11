O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE//ROBERT PERRY

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, abriu nesta segunda-feira a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), com um apelo para que a cúpula seja o "início do fim" da luta contra a crise climática global.

"Se fracassarmos, nossos filhos não nos perdoarão. Nos julgarão com amargura e terão razão", disse o premiê britânico, a 120 chefes de governo e Estado que estarão reunidos entre hoje e amanhã na cidade de Glasgow, na Escócia.