O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recomendou nesta quarta-feira que a França fique tranquila e controle a sua raiva diante da recente aliança de defesa entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, após o governo australiano cancelar um contrato multimilionário de submarinos franceses.

Ao falar com repórteres fora do Capitólio em Washington, onde está em visita oficial, Johnson enviou uma mensagem à França sobre as críticas aos três países que assinaram o acordo.