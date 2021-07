O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/VICKIE FLORES

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, considerou nesta quinta-feira ser "muito provável que o pior da pandemia tenha ficado para trás" no país, apesar do aumento significativo de casos diários registrados, que ultrapassam os 42 mil.

O premiê fez essas declarações durante um discurso hoje em Coventry, na Inglaterra, onde esteve para detalhar um programa de governo destinado a "nivelar" a economia nacional a fim de eliminar as desigualdades, com o qual espera "mudar a vida das pessoas".