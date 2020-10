O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, admitiu nesta sexta-feira que, a menos que haja uma mudança "fundamental" na posição da União Europeia (UE), o país está caminhando para uma saída sem acordo do bloco comunitário.

Em comunicado transmitido pela televisão, o chefe do governo referiu-se a "uma solução australiana" com a UE, o que significa que um pacto não seria fechado e as relações seriam regidas pelas regras gerais da Organização Mundial do Comércio (OMC).