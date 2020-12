O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/ANDY RAIN

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, agradeceu aos profissionais de saúde e cientistas por possibilitarem nesta terça-feira o início da vacinação contra covid-19, depois que uma mulher de 90 anos ter sido a primeira pessoa no país e no mundo a receber a vacina Pfizer/BioNTech..

"Hoje começam as primeiras vacinações no Reino Unido contra covid-19. Graças ao nosso NHS (Saúde Pública), a todos os cientistas que trabalharam tanto para desenvolver esta vacina, a todos os voluntários", escreveu Johnson, em sua conta no Twitter.