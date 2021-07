O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta quinta-feira a retirada de todas as tropas de seu país do Afeganistão e o fim da missão militar do Reino Unido em solo afegão, após 20 anos de participação.

Em declaração na Câmara dos Comuns, Johnson assegurou que "todas as tropas britânicas designadas para a missão da Otan no Afeganistão voltarão para casa" e acrescentou que a partir de agora a prioridade será "trabalhar com outros parceiros para preservar as realizações dos últimos 20 anos".