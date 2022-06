O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/Sven Kanz/POOL

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reuniu-se nesta segunda-feira durante a cúpula do G7 com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, na qual garantiu que a soberania das Ilhas Malvinas "não está em questão".

Johnson foi "firme" quando o presidente argentino "levantou a questão" do controle do arquipélago atlântico, conforme descrito por um porta-voz de Downing Street, seu gabinete e residência oficial.