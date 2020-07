O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, criticou o governo da Escócia pela possibilidade de que cidadãos ingleses precisem cumprir período de quarentena ao chegar no território do país vizinho.

O tema foi levantado durante a sessão semanal de perguntas ao chefe de governo no Parlamento, em que o líder do Partido Conservador garantiu não haver qualquer debate sobre o tema com as autoridades escocesas.