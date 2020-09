O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu nesta quarta-feira seu novo projeto de lei do mercado interno do Reino Unido, após a União Europeia (UE) e os governos autônomos britânicos afirmarem que a medida prejudica o acordo do Brexit.

Em discurso na Câmara dos Comuns, Johnson disse que o texto "é uma rede de segurança necessária" para proteger o país de "interpretações extremas ou irracionais" do protocolo da Irlanda do Norte.