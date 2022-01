O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, refutou nesta quarta-feira os pedidos da oposição para que renuncie e se recusou a responder perguntas sobre o escândalo das festas realizadas em Downing Street durante a pandemia, alegando que já há uma investigação policial em andamento.

Em uma tensa sessão de fiscalização do governo na Câmara dos Comuns, o líder trabalhista Keir Starmer perguntou ao premiê se pensava em deixar seu posto, uma vez que, ao contrário do que o chefe do governo defende há meses, está provado que houve festas em sua residência e em escritórios oficiais em possível violação das restrições sanitárias.