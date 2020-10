2 out 2020

EFE Londres 2 out 2020

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, desejou nesta sexta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e sua esposa, Melania, uma "recuperação rápida" da Covid-19, depois que ambos relataram que testaram positivo para o vírus.

"Meus melhores votos ao presidente Trump e à primeira-dama. Espero que ambos tenham uma recuperação rápida do coronavírus", escreveu o líder do governo britânico, em uma mensagem postada em sua conta pessoal no Twitter.