O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira que o reconhecimento por parte da Rússia da independência das regiões de Lugansk e Donetsk é uma "flagrante violação da soberania e integridade da Ucrânia".

Para o Reino Unido, o reconhecimento da independência dessas duas autoproclamadas repúblicas no leste da Ucrânia é "claramente uma violação do direito internacional", bem como um "repúdio aos acordos de Minsk", que a Rússia assinou para a resolução do conflito no Donbass.