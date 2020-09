O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reconheceu nesta quarta-feira que um segundo confinamento em todo o país, como o que ocorreu entre os meses de março e maio, teria consequências "desastrosas" para a economia e finanças britânicas.

Diante da comissão de articulação da Câmara dos Comuns, composta pelos presidentes das diversas comissões, Johnson afirmou que seu governo está focado em fazer "as pessoas poderem voltar ao trabalho", descartando a extensão das medidas retenção do emprego, introduzida no início do confinamento.