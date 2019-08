A multinacional Johnson & Johnson (J&J) deverá pagar mais de US$ 572 milhões pelo papel na crise dos opioides em Oklahoma (Estados Unidos), que, segundo o governo estadual, causou mais de 6 mil mortes nas últimas duas décadas.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira pelo juiz do distrito do condado de Cleveland, Thad Balkmam. O grupo farmacêutico americano deverá pagar um total de US$ 572.102.088 para reparar os danos causados no estado.