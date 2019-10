O primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, informará nos próximos dias os detalhes de um plano do Brexit que será apresentado aos líderes da União Europeia (UE), incluindo uma alternativa para a polêmica salvaguarda irlandesa, segundo revelam nesta terça-feira os veículos de imprensa locais.

De acordo com o jornal "The Daily Telegraph", Johnson conversará por telefone com vários líderes europeus antes de entregar formalmente o documento do Brexit após o término do congresso anual do Partido Conservador, realizado até amanhã, na cidade de Manchester.