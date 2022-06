O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, exaltou nesta terça-feira a "audácia e a valentia" das forças navais britânicas que combateram na Guerra das Malvinas, no dia em que se celebram os 40 anos do término do conflito, com a rendição da Argentina.

O chefe de governo destacou que, desde 14 de junho de 1982, o arquipélago no Atlântico Sul "viveu e prosperou em paz e liberdade".