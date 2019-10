O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu em artigo publicado na edição de domingo do jornal "The Sun", que a União Europeia (UE) aceite a nova proposta de saída do país do bloco, o que, segundo ele, acontecerá em 31 de outubro independentemente do resultado das negociações.

O chefe de governo apelou pela flexibilidade dos integrantes da comunidade europeia, para que aprovem o plano que será apresentado, que classificou como "um compromisso prático". Segundo Johnson escreve, os britânicos cederão em pontos que são necessários.